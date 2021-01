Hinchas de Colo-Colo le dan con todo a Blandi por nueva ausencia en las citaciones

El delantero trasandino no fue convocado para el duelo ante Santiago Wanderers.

El Cacique publicó la lista de futbolistas citados para el duelo ante los Caturros y llamó la atención de los cibernautas la nueva ausencia del ex San Lorenzo.

Los colocolinos están muy enojados con el desempeño de Blandi con la camiseta del equipo popular, el delantero llegó como la carta de gol y se pagó un alto precio por sus servicios.

Otro ausente es Ignacio Jara que tampoco estuvo convocado ante Deportes Antofagasta, uno que vuelve es Esteban Paredes, el goleador histórico podría estar en al banco de suplentes como alternativa de Javier Parraguez en la delantera.

El decano del fútbol chileno recibirá a partir de las 10:30 de la mañana a un desesperado Colo-Colo que debe sumar de a 3 para salir del fondo de la tabla.

Lo de Blandi y Jara es rarísimo, que pena y que mal momento en el que llegaron, no se les da la misma oportunidad a todos. #ColoColo https://t.co/bVEOReYcV7

Blandí ya tuvo suficientes oportunidades y no hizo nada. Parraguez juega bien de espalda porque puede aguantar la pelota. Debería, al igual que Morales, aprender de Lukaku.

Creí que lo de Blandi era mala suerte , producto del momento, pero no fué nomás . Falcón llegó, jugó y funcionó. Las adaptaciones son rápidas.

Blandi siempre fuiste un paquete en colo colo, hermoso y todo pero paquete, que paja que no me hayas dejado como weon

Que cacho Blandi wn, francamente no entiendo como todavía hay zorras que lo bancOOOH MIREN BLANDI SUBIÓ UNA FOTO A INSTAGRAM CON LOS PERRITOS USANDO LA ADIDAS NEGRA. TE AMO NICO. QUE HOMBRE. NO ME BAJO MÁS DE LA BLANDINETA