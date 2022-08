Hinchas de Colo-Colo hacen pebre a Gabriel Costa

El Cacique quedó eliminado ante Ñublense por Copa Chile, Gabriel Costa fue el blanco de las críticas de los hinchas del cuadro popular.

"Es un jugador que a veces tiene bajones futbolísticos, pero hay que recuperarlo porque siempre vuelve mucho mejor", afirmó Quinteros en torno al desempeño de Costa.

"Ya nos pasó dos veces en la temporada. El segundo tiempo, al último, mejoró, estuvo a la altura", agregó Quinteros en conferencia.

Respecto de eso, el DT afirmó que "en el partido quizás estuvo impreciso, pero no me preocupa tanto eso y sí me preocuparía si no jugamos bien por el torneo el próximo domingo".

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

Frente patriótico odiamos a Gabriel Costa pic.twitter.com/wVGX4zG7Ty — ch0r1p4n 🦦 (@choripanssj) August 21, 2022

Profe quinteros saca por la cresta al muerto de #GabrielCosta y pone a #Zavala como tanta la calentura con ese csm !! — Hernán González C. (@nanogonzalezpro) August 21, 2022

No puede seguir jugando #GabrielCosta en @ColoColo como saca a #vicentepizarro era el que estaba jugando, por eso se están comenzando a ir los de la cantera — Oscar Catalán Flores (@OscarCatalanF) August 21, 2022

Que jugador de futbol mas asqueroso es Gabriel Costa por la mierda, cuando se vaya a fin de año voy a gritarlo mas que el gol de Solari en la promocion — Matias Sanchez (@M_SanchezC) August 21, 2022