Hinchas de Colo-Colo furiosos con noticia que aleja a Mouche del Monumental

Una información compartida por el Diario La Cuarta pone al ex Boca en la lista negra de ByN para la temporada 2021.

El diario de circulación nacional ubicó a Pablo Mouche, Gabriel Costa, Nicolás Blandi, Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde como posibles ex jugadores albos.

Byn quiere "limpiar el vestuario", dejando fuera a los sueldos más altos para el próximo torneo.

Los hinchas no están de acuerdo con la salida del puntero, ya que creen que es uno de los pocos rescatables del pésimo momento futbolístico que vive el cuadro Popular.

Mr Bryan!@saavedrabse·12minOye @ColoColo Con Barroso, Mouche y Blandi NO!!

Héctor mieres@Hector_Mieres·1h Si se van ellos, B&N seguiría haciendo las cosas mal, salvo Costa el resto no se entiende del todo, Blandi no ha jugado y no le dan ni 1 balón, Barroso sigue siendo nuestro mejor central, Mouche es de lo mejor que tenemos arriba, el chaco lo podría entender por edad y cupo ex

Camilo Rodríguesz@Camilo_rzh·1hmEn respuesta a @JuampaIbacetaEl primero costó más de un millón, Espina se pegaría un tiro en la cabeza si lo saca y Mouche es de los refuerzos que más rinde. Es estupido que en esa lista no estén DLF, Costa y Parraguez.

Si esa info es cierta, que lo dudo, es una pérdida echar a Blandi, Mouche y Barroso. Son 3 experimentados que pueden ayudar mucho a los jóvenes. El equipo debe tener una buena mixtura joven-experimentados https://t.co/BUtFdOrXJk — Dani (@DanyQuintana84) October 1, 2020

No se pueden ir:



Pablo Mouche, Julio Barroso, Nicolás Blandi y Óscar Opazo, que aún hay esperanza que vuelva de Brasil 🙄 https://t.co/Su8p0zgyut — Sebastián (@ArrobaHulk) October 1, 2020