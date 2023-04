Hinchas de Colo Colo furiosos con Quinteros tras empate ante Deportivo Pereria

Los tuiteros criticaron los cambios que realizó Quinteros en el empate de los albos ante Deportivo Pererira por Copa Libertadores 2023.

Al ser consultado por el trámite del encuentro, el DT de los albos indicó que “fue un partido parejo, empezamos bien el primer tiempo. Ellos nos complicaron en el segundo tiempo cuando empezaron a meter pelotas largas al área. Antes de eso tuvimos posibilidades para el segundo y fallamos“.

“El punto es lo más justo me parece. Si logramos un triunfo de local en el próximo partido este punto se va a valorar mucho más“, agregó.

Por último, Quinteros dejó en claro que los próximos partidos no serán fáciles porque “todos los equipos queremos pasar de fase y sumar de a tres”.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

Quinteros es un asesino pero me tiene más enojado que SACÓ A ROJAS DESPUÉS DEL GOL CTM ESTABA MUERTO COMO HACE 10 MINUTOS pic.twitter.com/evqcruRR82

Puta que rabia esos cambios qls de Quinteros, Benegas y Castillo, cuál de los dos más malo. No aguantan, no meten, no corren: NADA! 🖕🏻#VamosColoColo #LibertadoresxCHV pic.twitter.com/zWpIVqzFru