Hinchas de Colo Colo furiosos con Fernando de Paul

Los hinchas del Cacique se lanzaron con todo tras el error del el ‘Tuto’ en el empate de los albos ante Cobreloa en Calama.

El golero intentó agarrar un centro desde el sector derecho, sin embargo, el guardameta albo dio rebote, pues el balón le saltó en el pecho y quedó servida para el delantero Escalante que tuvo que solo empujar el balón.

Este garrafal error provocó una ola de críticas en contra del arquero de 32 años, los fanáticos piden el regreso de Brayan Cortés a la titularidad.

Gustavo Quinteros valoró el empate ante Cobreloa: “Enfrentamos a un rival que juega muy bien como Cobreloa. Vamos a pensar partido a partido y siempre colocando lo mejor que tenemos a disposición“, lanzó el entrenador del Cacique en conversación con los micrófonos de TNT Sports.

Para cerrar, Quinteros dijo que. “creo que fue un partido favorable para nosotros por momentos. Pienso que el empate sirve mucho pensando en que estuvimos de visitantes pero nosotros veníamos en búsqueda del triunfo”

LOS HINCHAS EXPLOTARON EN REDES:

De Paul demostrando que la rotacion de arqueros es una soberana mierda !!! Bryan Cortés es el arquero y no hay nada más que decir al respecto #VamosColoColo

Siempre he dicho de paul qlo wm siempre he dicho que NO esta a la altura de Cortes wm 😡