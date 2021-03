Hinchas de Colo-Colo furiosos con ByN por la falta de refuerzos

El dirigente de Peñarol Jorge Nirenberg explicó los motivos por los cuales se frustró la llegada del zaguero uruguayo Fabricio Formiliano a Colo Colo.

De acuerdo a lo que comentó el directivo "manya" a El Mercurio, fue por que "no hubo ninguna oferta formal por el jugador".

"Formiliano tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Peñarol y Peñarol quiere que se quede. Lo primero que debió hacer Colo Colo era hablar con nosotros para ofrecer el dinero correspondiente y nadie, hasta ayer, lo hizo", continuó.

"Hablé con nuestro presidente, Ignacio Ruglio, y me dijo que no hubo ninguna oferta concreta. Leí, porque leo mucho, que en Chile decían que estaba todo listo, todo arreglado, ¿y cómo pudo ser así? Si no ofrecían dinero, el jugador no se va", complementó.

Según Nirenberg, alguien, "probablemente un intermediario", hizo creer que la negociación iba por buen camino "y jamás hablaron con nosotros".

