Hinchas de Colo-Colo en picada con ByN por ausencia de Nicolás Blandi

Esteban Paredes vuelve a las citaciones tras superar su molestia en el aductor.

Los albos viajarán a Ururguay para enfrentar a Peñarol por el grupo C de Copa Libertadores.

Entre los 23 nominados también aparecen Óscar Opazo y César Fuentes, quienes pudieron recuperarse de problemas físicios y están a disposición de Gualberto Jara.

Entre los ausentes destaca el delantero argentino Nicolás Blandi, quien no ha sido considerado por el DT paraguayo en los últimos partidos. En el último parte médico descartaron una lesión:

"Nicolás (Blandi) está bien, se resintió de una contractura leve, le hicimos un estudio y está en condiciones para lo que estime el cuerpo técnico. En la parte citaciones no me meto, pero está bien en lo físico, no tuvo desgarros. Tuvo una lesión muscular en su momento, pero el resto del tiempo ha estado bien, con sus trabajos específicos como cada jugador, pero no más que eso", sentenció el doctor de los albos.

Los hinchas reclaman su ausencia:

Nicolás Blandi más cortado que el Cóndor Rojas. — Alejandro (@perryturbina) September 28, 2020

Que pasa con Nicolás Blandi @ColoColo digan de una vez por todas la verdad. — Newen (@DexterRodrigo80) September 28, 2020

El curioso caso de Nicolás Blandi. Próximamente en todos los cines del país. — Martin Oyanedel (@MOyanedelU12) September 28, 2020

No puedo creer que Nicolás Blandi no haya sido citado — Pablo (@_inzunzac) September 28, 2020

Me da la impresión de que B&N se quiere deshacer de Nicolás Blandi, pero que sea por iniciativa del jugador. Porque estos tipos siempre pueden caer más bajo. — Ariel (@a_orellanavill) September 28, 2020