Hinchas de Colo Colo en llamas por partidazo de Carlos Palacios

Hinchas albos alucinaron con el juego que mostró Carlos Palacios ante Huachipato por la fecha 19 del campeonato nacional, la "Joya" marcó dos goles y dio una asistencia para la anotación de Lenadro Benegas.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, un equipo que pelea en la parte alta de la tabla. Cuando llegué siempre quise aportar al equipo, eso hice hoy y gracias a Dios nos pudimos llevar los tres puntos”, comentó en TNT Sports tras ser ser elegido como la figura del triungo 3-1 en el Estadio Monumental.

Carlos Palacios tuvo un partido soñado.

"Me acomoda jugar en las dos posiciones. Me toca ir rotando, me siento cómodo en las dos. Al principio empezamos medio dormidos y es algo a trabajar”, dijo el formado en Unión Española.

“Nos falta terminar mejor las jugadas, pero podemos ser campeones”.

Palacios se quiere quedar en Macul: "Lo dije una vez. Estoy cumpliendo un sueño. Siempre quise jugar acá, así que me gustaría estar un tiempo más, pero no depende de mí".

"(Estoy) contento, fue un gran partido en conjunto. Así que muy feliz por los tres puntos. Era un partido difícil y que nos mete en carrera", aseveró sobre el triunfo.

MIRA ACÁ LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS:

2 Goles 1 Asistencia.



Carlos Palacios Masterclass. 🚬 pic.twitter.com/CIJNqAyMQ0 — Vixo (@vixojrr) July 29, 2023

Grande Carlos Palacios!!!!⚫️⚪️ se echó el equipo al hombro 👏🏼👏🏼 — Jorge Fuentes (@JoFuentesCC) July 30, 2023

Yo siempre supe que Carlos Palacios la iba a romper, hermano. Siempre. #VamosColoColo — Contramufador (@Puente_Cortado_) July 29, 2023

Partidazo de Carlos Palacios. En un partido difícil fue determinante 👏 #VamosColoColo — Juan Pablo🏁🤟 (@juanpablo_CC) July 29, 2023