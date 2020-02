Hinchas de Colo-Colo en llamas en contra de Ronald de la Fuente

Los fanáticos lo hicieron pebre en las distintas plataformas sociales.

Mario Salas y el Cacique no levantan cabeza, el pésimo juego no cambia y los hinchas ya no soportan al entrenador chileno.

Otro jugador muy criticado es el lateral Ronald de la Fuente quien ha tenido un discreto partido ante Curicó Unido.

Los "Torteros" han sido muy superiores y mereceidamente ganan por la cuenta mínima.

De la Fuente no pudo mostrar el gran nivel que tuvo en la U de Concepción y ha sido el más bajo del Cacique durante la temporada 2020.

LOS HINCHAS LO CRITICARON:

Ningún balón con claridad a Blandi.

De la Fuente no es la lateral para Colo-Colo.

El equipo ni tiene ideas, predecible.

Mal Colocolito.#VamosColoColo — Marcelo Urbano R. (@Marcelo_UrbanoR) February 24, 2020

No entiendo cómo mierda sigue jugando De la Fuente en @ColoColo no defiende, no ataca, pierde todos los balones que quiere salir jugando, cualquier jugador le da un baile uffff #ColoColo #fueramariosalas — Francisc Quilodran (@fjquilodran) February 24, 2020

De La Fuente reculiao debería salir a la cancha en coche o con una correa.

Todos los partidos lo sacan a pasear!!! — Francisco (@fcoalonsooo88) February 24, 2020

De La Fuente, puta es mejor que cuando va a marcar lisa y llanamente se haga a un lado wn, se lo pasan como quieren por la cresta!!!! 😡 — Christ14n (@Darth_Christian) February 24, 2020

Ni para hechar la añiñada sirves ronald de la fuente culiao megamalo #VamosColoColo — benjamin morales (@benjamin_210) February 24, 2020

Harry Potter y el misterio de cómo conchetumadre Ronald De La Fuente es futbolista profesional — Ulises Lima (@parentesisocho) February 24, 2020

#VamosColoColo AUN NO ME EXPLICO QUE HACE DE LA FUENTE EN COLO COLO WEON !! — Aldo Esteban EFRAIN Pino Sepulveda (@aldoestebanpino) February 24, 2020

el gol de pepe rojas es ganándole en velocidad a de la fuente — #PedirDignidadParaElPueblo,NoTeHaceComunista (@CRICARGO) February 24, 2020