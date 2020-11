Hinchas de Colo-Colo en llamas en contra de Cobreloa por no vender a Ignacio Jara

ByN pretendía amarrar el segundo refuerzo de cara a la segunda rueda del torneo.

Colo-Colo busca un creador y el nombre de Jara era el principal candidato, pero al parecer no se podrá cerrar la negociación.

La dirigencia loína, quienes dieron plazo hasta las 20:00 horas de este miércoles para recibir una contraoferta, la cual nunca llegó a sus oficinas en Calama.

Adrian León, Presidente del cuadro naranja aseveró que: "no enviaron una respuesta formal, pero si llamaron desde Colo Colo y nos dijeron que la contraoferta de nosotros está por sobre lo que ellos pueden ofrecer y no pueden aceptar".



En ese sentido fue enfático en declarar que “damos por cerrado el tema con Colo Colo y veremos si podemos avanzar con La Calera o Antofagasta. Ahí los clubes están hablando con el representante y cómo se gestiona”.

“Nosotros vamos a hacer valer los derechos del club, nuestro patrimonio. No vamos a ceder a presiones que no corresponden, que el jugador no viene a ningún equipo que no sea Colo Colo”, concluyó el dirigente.

Mira la reacción de los hinchas del cuadro popular:

Cobreloa estaba pidiendo UN MILLON DE DOLARES POR EL 50% DEL PASE DE JARA QUE NO HA JUGADO EN PRIMERA, vayanse a la ctm loco, si esta sonando Martin que venga y se ponga la 10 dejense de webear con inventos — Jotai (@nuevonuevojotai) November 12, 2020

Que club de mierda que es Cobreloa. Gracias Felipe Flores por mandarlos a la B — Gatonzio (@Gatonzi0) November 12, 2020

500 MIL DÓLARES PEDÍA COBRELOA POR JARA (!!!!!)



Váyanse a la Chucha, por un jugador que no ha jugado en primera, por mucho que haya jugado en Brasil te pago 250 mil dólares a lo más wn, aún que sea por un porcentaje del pase — Maxi (@Maxi_castro16) November 12, 2020

500 mil dólares pedían por Ignacio jara , no es garantía , no te asegura que rendirá lo mejor es dejarlo ir aunque rinda y se vaya al Barcelona . Muy arriesgado — Gabriel leon (@Gabrielastro19) November 12, 2020

Es increíble como Cobreloa hace todo mal, ahora se enfrascaron en una polémica, al menos mediática, con el jugador Ignacio Jara, un chico que debieron cuidar y hacerlo referente del club, es un caso más de la inoperancia de una directiva fracasada. — Yerko Alonso ⚡ (@YerkoAlonso_) November 12, 2020