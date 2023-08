Hinchas de Colo Colo divididos por la posible salida de Damián Pizarro

Damián Pizarro podría dejar Colo Colo, ya que el Unión Saint-Gilloise realizó una propuesta de US$ 6.8 millones por el 70% del pase. Los hinchas del cuadro albo se manifestaron en las distintas redes sociales.

Marcelo Barticciotto cree que Blanco y Negro debe aceptar la propuesta. “¿Dónde hay que firmar”, señaló en Al Aire Libre en Cooperativa.

“Encuentro que si le van a ofrecer ese dinero, me parece que es imposible no aceptar una oferta así”, expresó Barti.

El consejo del "Mago" Valdivia a Pizarro

"Ojalá que en Blanco y Negro no estén pensando en el negocio. Si yo fuese Damián Pizarro le diría a Gustavo Quinteros ‘por favor, no quiero irme’. Para ByN sería un tremendo negocio, porque es un chico en el que casi no invertiste nada y ya hay un sondeo de siete palos verdes. Negocio redondo", dijo el ex volante albo.

"Pizarro puede y va a crecer todavía. Los goles van a llegar y estoy seguro que en el futuro la oferta no será desde Bélgica. Será desde España, Italia o Inglaterra. O sino, dar el salto a Argentina o Brasil y después partir al viejo continente", complementó el "Mago", quien afirmó que el atacante "es el mejor jugador de Colo Colo", complementó.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES DE LOS HINCHAS:

Lo que pensamos que hará ByN con la plata de Damian Pizarro // Lo que realmente harán pic.twitter.com/W7a84vT9BH — Oscar Ignacio Rivera (@Nachosh) July 31, 2023

De ser cierto que hay una oferta por Damián Pizarro, por 5 millones de dólares o más hay que ponerle una cinta de regalo e ir a dejarlo, y no es porque el cabro sea malo, si no porque el nefasto fútbol chileno no puede darse el lujo de rechazar algo así — Rodrigo🤟🏼⚽️🏇🚵‍♂️ (@ralvarez71) July 25, 2023

Si es real que se puede ir Damián Pizarro por €6,5M por el 80% del pase, hay que hacerlo. ¿Quinteros se va a enojar? ¿Qué importa? El nos enchufó a Benegas y Lezcano, que se las arregle con ellos, webió harto pa tenerlos. — rafa lafuente zaror (@rafalafuente) July 28, 2023

Si tanto lloran porque Damian Pizarro SI y otros No, la respuesta es simple



Uno es el delantero titular del club más grande del país con solo 18 años recién cumplidos



Los demás? Ni siquiera han jugado copa libertadores como para mostrarse — R CamposSilva (@RCSC_27) August 1, 2023

Si se va Damián Pizarro a Bélgica, Darío Lezcano se tiene que quedar en Colo Colo y ponerse a punto físicamente a punta de patadas en la raja si es necesario.



No se le puede olvidar a jugar al fútbol, es un jugador que estuvo en el fútbol alemán. #VamosColoColo. — Juanjo (@RiveroJuan_8) July 31, 2023