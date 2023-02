Hinchas de Colo Colo critican el desempeño de Fabián Castillo

Tras el empate 1-1 de Colo Colo ante Everton, el colombiano Fabián Castillo fue uno de los jugadores más criticados por los hinchas albos.

Gustavo Quinteros volvió a darle confianza al delantero colombiano este fin de semana recién pasado en el duelo ante Everton en el Estadio Monumental.

Un amargo empate 1-1 que tuvo al ex León de México protagonizando una deslucida actuación que colmó la paciencia de los hinchas.

En redes sociales los fanáticos de Colo Colo se lanzaron contra Castillo debido a su falta de peligros en el área ruletero.

LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS ALBOS:

Fabian Castillo esta muerto hrmano, de vdd no puede jugar oroz ctmre? que cuerpo técnico más terco por la chucha

Hicimos todo lo posible para no ganar este partido. Funcionamiento muy al debe, la expulsión de Falcón es una irresponsabilidad tremenda porque estaba siendo el mejor del equipo. Mención especial para Fabián Castillo, es horrendo de malo ! Buenas noches 👋🏼

Valdivia en Adn dijo que Fabian Castillo era un crack, rapidísimo y que aquí la iba a romper

La cosa es que no encara, no se pasa a nadie en velocidad, entrega 2 pelotas buenas y 10 malas y no desiquilibra en ninguna faceta del juego

Por ahora, ni un brillo el negro