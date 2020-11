Hinchas de Colo-Colo critican duramente a la Garra Blanca por pasividad en plena crisis

Los colocolinos se manifestaron en contra de la barra oficial del cuadro popular.

Los albos vivien una de las crisis más importantes de su historia, el cuadro más popular y ganador de Chile parece estar destinado a la B, los malos reultados y la nula autocrítica de sus dirigentes tienen al pueblo albo desesperado.

Lo que más llamó la atención de los tuiteros que se manifestaron con el #FueraLeonidasVidal y #FueraBlancoyNegro fue la poca participación de la Garra Blanca en las manifestaciones virtuales, barra oficial del club.

Las redes sociales fueron implacables con la agrupación, "ByN tiene la cagá en Colo Colo* *Todos*: Hay que echar a patadas a ese conchasumare de Vial y Mosa *La Garra Blanca*: Ya cabros se realizarán 2 campeonatos en poblaciones inexistentes y 5 rifas en beneficio a personajes incomprobables", escribió un hincha.

Mira acá las reacciones:

La garra blanca, se creen barra brava y no hacen nada cuando se les necesita. Aparecen solo para colgar trapos de mierda y aparecer en las marchas para seguir saliendo en la tele. Acá también hay un peluche q quiere parecer oso. DEMUESTREN ALGO MUERTOS CULIAOS #FueraLeonidasVial pic.twitter.com/qomI3d040p

La Garra Blanca salvó a la u del descenso, pero no a Colo Colo

- Que bonito perro, puedo acariciarlo? - Claro, no hace nada. - Como se llama? - Garra Blanca pic.twitter.com/8w1oQP2H6G

La @GarraBlanca_ofi anda de la mano con los dirigentes, no son barr a, no estuvieron y no estarán.. se les acabó la paciencia hace 5 meses y aún nada.

Los socios e hinchas vamos a recuperar Colo Colo sin la porra de colegio que tenemos #FueraBlancoyNegro #FueraLeonidasVial