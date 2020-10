Hinchas de Colo-Colo aplauden el paso de Jean Beausejour con la camiseta alba

En respuesta a la polémica que impusieron los hinchas de la U con el hashtags #FueraBeausejour.

Los fanáticos azules se aburrieron del bajo nivel del lateral pidieron su salida de la escuadra estudiantil en las redes sociales, el jugador se defendió en conferencia de prensa:

"He estado en la selección y en los clubes más populares no solo en Chile, y todos tienen un denominador común: la exigencia es al máximo. Y es por eso que no me imagino a un hincha contento con lo que pasó el fin de semana y soy un receptor de esas críticas, porque es parte de la profesión", comentó.

"Las críticas las acepto con humildad, moldean el carácter y hago una autocrítica a partir de lo que hice mal. No digo que uno sea indiferente, porque es humano, pero me ha tocado convivir con esto, no ha sido fácil y seguramente se dará hasta que me retire", dijo Beausejour.

"Cuando digo que la crítica te moldea, uno busca matizar, porque hay gente que tiene problemas más complejas que nosotros, que somos unos privilegiados de vivir de esto", añadió.

Los hinchas albos no se restaron de la polémica:

¿Por qué dicen que Beausejour nunca ha ganado un clásico? pic.twitter.com/AdEjat3qu4 — Ignacio Morgan Mancilla (@ignaciomorgan) October 6, 2020

La hinchada que esta en las buenas y en las malas. Las que nos dice que somos todo lo que no quieren ser, pide la salida de un jugador #FueraBeausejour. Don Jean Beausejour Coliqueo vuelva a donde fue feliz, lo esperamos en @ColoColo pic.twitter.com/Mvqep5Wv7u — Crist⚽️fer (@CHvm14) October 6, 2020

Soy hincha de Colo Colo y estaba feliz de tener a Beausejour en mi equipo, en la ruca. Fue la última vez que lo vi sonreír. Las vueltas de la vida. — El profesor jirafales (@ProfesorZuniga) October 6, 2020