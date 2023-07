Hinchas de Colo Colo alucinan con partido de Vicente Pizarro

Hinchas del Cacique se volcaron a las redes sociales durante el partido de los albos ante Ñublense, el canterano fue capitán y titular ante Los Diablos Rojos. Los tuiteros aplaudieron el desempeño del hijo de Jaime Pizarro.

Voces autorizadas de Colo Colo también alabaron al "Vicho": “Pizarro dentro de todo lo que le costó a Colo Colo fue interesante, de lo mejor”, complementó Gualberto Jara, quien lo dirigió en divisiones inferiores en Macul.

Claudio Borghi, en TNT Sports, incluso propuso adelantar al jugador: “Tiraría a Gil más atrás y subir a Pizarro, para ver si en esa claridad de pases que tiene puede hacer algo”.

Cabe recordar que Esteban Pavez y César Fuentes son los titulares en el equipo de Gustavo Quinteros, el mismo Pavez no jugó por acumulación de cartulinas amarillas.

El próximo desafío de los albos será este sábado ante Huachipato en el Estadio Monumental a partir de las 17:30 horas.

MIRA ACÁ LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS:

Colo Colo hoy recuperó la claridad y la tenencia de la pelota. Vicente Pizarro no puede volver a salir del 11 titular. pic.twitter.com/vADDkIXNVT

Vicente Pizarro vs Ñublense | Primera División 🇨🇱 pic.twitter.com/jcddOTBb4R

El mejor jugador de Colo-Colo sin dudas fue el capitán Vicente Pizarro, es inentendible que no sea titular en este plantel corneta. pic.twitter.com/Wl0lFYE1ZB

Vicente Pizarro jugó un partidazo. Fue capitán con un equipo lleno de experimentado. Mejor efectividad y el motor del equipo… NO ES TITULAR.



No se entiende que el pelotudo de Quinteros no lo tenga como inamovible en ves del weon de fuentes