Hinchas de Boca se vuelven locos con mensaje de Arturo Vidal

El volante chileno habló de su futuro en el fútbol y reconoció que sigue al equipo trasandino.

En una entrevista con ESPN Chile, el «Rey Arturo» comentó que tiene pensado retirarse en el fútbol sudamericano y que Boca es una de las posibilidades que maneja para el fin de su carrera.

«Cuando vuelva a Sudamérica es un sueño jugar en Flamengo o Colo Colo… Están conmigo siempre, los sigo mucho. Boca también lo sigo mucho, me gusta cómo juegan, la gente es muy apasionada… Gary (Medel) me lo ha dicho», afirmó.

"El América de México también. Son mis equipos. Ojalá se me dé la oportunidad de jugar en alguno. Pero quiero seguir peleando por la Champions. Y en algún momento, si se me da, feliz», manifestó el volante.

Hinchas y medios de Boca Juniors reaccionaron en las redes:

