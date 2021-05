Hinchas de Argentinos Juniors reclamaron offside de Zampedri en gol de la UC

Universidad Católica venció en su casa a Argentinos Juniors, resultado que metió de lleno al tricampeón del fútbol chileno en la pelea por clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Y el partido que se definió gracias a un solitario gol de Fernando Zampedri a los 74'. Cabe recordar que el VAR no estuvo presente, ya que aparece en octavos de final del torneo.

En primer término, según la imagen de la transmisión televisiva parece ser que el 'Toro' estaba offside a la hora de recibir el buen pivoteo de Diego Valencia. Los hinchas de la Franja celebraron igual y aseguraron: "Alguna vez que nos toque a nosotros".

Che un off side muy claro de Zampedri en el gol de la Catolica contra Argentinos.

No hay VAR en libertadores? Por que me dio la sensación que Zampedri estaba off side