Hinchas de la UC cuestionan la inexperiencia de Cristian Paulucci

Hinchas Cruzados se manifestaron en las redes sociales. El técnico de Universidad Católica lamentó la caída de su equipo por 2-0 en la Supercopa frente a Colo Colo, pero hizo hincapié en que este partido está en medio de la pretemporada y que eso los afectó.

Paulucci dijo en conferencia de prensa que no llegaron con menos ritmo por falta de partidos amistosos: "Para nada. Dije antes del partido que no es lógico jugar un partido en medio de la pretemporada, pero las cosas son así. El año pasado ocurrió lo mismo y nos tocó ganar y ahora perder".

"Siempre hay cosas que corregir. Colo Colo es un equipo intenso y que presiona, como nosotros. Hoy ninguno de los dos jugó bien al fútbol. Fue un partido súper intenso, muchas infracciones, como buen clásico y final. Hay que ser sinceros, el partido se abre por un error muy grande nuestro (del portero Sebastián Pérez en el primer gol)", siguió con el análisis del partido.

"Siempre se sacan lecciones, cuando uno gana y cuando uno pierde. Uno saca más en las derrotas, eso sí. Jugamos contra un gran rival, que hizo bien las cosas. Fue un justo ganador", añadió.



Los hinchas de la Franja mostraron su preocupación por el manejo táctico del entrenador cruzado.

Feña @fernfuentes17·24 ene.En respuesta a @SergioAburtoG y @rojas_panchoPaulucci ni con la U a planteado un buen partido, clasiquero no es. Ahora, si sigue ganando los otros 15 partidos, bienvenido sea

Pelao Paulucci contra el único equipo que juega como el hoyo es contra ColoColo, no aprendió que no sirve resguardarse, no te pongas asi Po pelao, hay que salir a ganar en cancha y no con periodistas. Felipe Gutiérrez te quedó grande la 10.