En Colo Colo confirmaron cuatro casos más de covid-19 luego de otra tanda de exámenes PCR tras el partido contra la Universidad Católica en el que los albos vencieron por 2-1.

Desde Macul afirmaron que los contagiados ya se encuentran aislados y en buenas condiciones.

“Hoy se realizará un nuevo testeo con PCR a todos los jugadores, cuerpo técnico y funcionarios en contacto directo con el plantel profesional para extremar nuestros procesos de trazabilidad interna”, complementaron.

Hinchas Cruzados piden a la ANFP que no suspenda el duelo entre albos e itálicos, cabe recordar que el cuadro popular no tiene jugadores sub 21 para dicho encuentro, la casa alba también entró en cuarentena.

Estos se suman al caso positivo que se dio a conocer el lunes, justo el día después del partido contra la Universidad Católica.

La Seremi de Salud de la región Metropolitana, Helga Balich, informó que “A la fecha tenemos 5 casos confirmados positivos en el plantel de Colo Colo. Tres jugadores y dos del cuerpo técnico. Estamos haciendo la investigación epidemiológica, levantando los contactos estrechos tanto familiares como laborales para tomar las medidas oportunas de asilamiento, de testeo y poder cortar la cadena de transmisión”.

Este jueves Colo Colo debe enfrentar a Audax Italiano desde las 18:00 horas y el siguiente partido está programado para el próximo martes ante Santiago Wanderers.

LOS HINCHAS DE LA UC SE LANZARON CON TODO:

Y webiaron toda la semana de llorones a #loscruzados y basta ver cualquier cuenta de #ColoColo y son un mar de lágrimas los llorones klos pic.twitter.com/VtQXAPZjIa — Hrundi V. Bakshi (@Fran_santacruz1) October 27, 2021

El relacionador público de colo colo ya salió a llorar por la bases #LosCruzados https://t.co/ktm6qmu7dH — Manfred (@holograma17) October 28, 2021

asi es #LosCruzados cc: colo colo , audax , anfp https://t.co/hc1SVnsbqB — Federico Lorna (@FedericoLorna) October 28, 2021

El @ColoColo incumple las normas sanitarias, incluso es probable que ya hubiesen sabido de un contagiado antes del partido con #LosCruzados, y ahora lloran.@ANFPChile — Braulio Contador (@Braucont) October 28, 2021

En colo colo sabían de jugadores con síntomas antes del partido contra #LosCruzados 😠😠😠 weones irresponsables

Háganse cargo ahora mafiosos culeados ! — 🅿️ab10 🅰️lexis ☭⃠ 🐍 🇨🇱✌️ (@Pablo_ACM_UC) October 28, 2021

Colo colo no es por nada y anfp tampoco. Sta Cruz q jugo con un equipo con niños de 16,17 años q no entrenaban hace 6 meses, les metieron 7 y ahora estan fuera de liguilla por diferencia de goles. Los mismos dirigentes se pusieron la soga al cuello. #loscruzados audax pic.twitter.com/OMJcVwB5L8 — Gym .Net🇨🇱🇨🇱 (@gym_net) October 28, 2021

En serio, sería un escandalo si nuevamente la ANFP le hace un favor a sus regalones @ColoColo y suspenden partido contra @audaxitaliano. Justicia deportiva sería q jugarán hoy, según fue programado. Ya está bueno q otros paguen los platos rotos por sus cagazos. #LosCruzados — Cristóbal (@totxuc) October 28, 2021

