Hinchas colombianos piden el regreso de Reinaldo Rueda a su selección

Las goleada recibida por Colombia ante Ecuador (6-1), hizo que la FCF despidiera al estratega Carlos Queiroz.

Es por eso que los fanáticos cafetaleros se acordaran nuevamente de Reinaldo Rueda.

Pero lamentabelemte para ellos, su compatriota seguirá al mando de la Selección Chilena al menos hasta marzo de 2021.

La histórica derrota ante Venezuela, que dejó a La Roja en la sexta ubicación de la Clasificatoria Sudamericana a Catar 2022 con cuatro puntos, tuvo en la cuerda floja al DT.

Pero tras la reunión de este viernes en la ANFP con Pablo Milad, Presidente del fútbol nacional, el técnico aseguró que “fue una reunión con muchos cuestionamientos, con toda una evaluación de lo que han sido estas dos jornadas y la situación que estamos atravesando. No es fácil, es muy sensible por lo que aspiramos, lo que quisimos y lo que no pudimos lograr, sobre todo en el segundo juego de Venezuela”.

“Quizás con el pasar de los días vamos asimilando esa evaluación más objetiva, más precisa, quizás sin el apasionamiento y la amargura que nos cuesta asimilar un resultado adverso”, agregó Rueda.

Los hinchas piden su regreso a tierras colombianas:

Para mí, este momento, solo hay UN técnico colombiano capacitado, preparado y experimentado para dirigir a la Selección Colombia: se llama Reinaldo Rueda Rivera. Es el único candidato nacional idóneo.



Si no se puede el profe Rueda, deber ser un DT extranjero pero ¡suramericano! pic.twitter.com/1E5kwwhKbQ — WillyRodríguez (@WillyRodri13) November 19, 2020

Calienta que entras profe Reinaldo Rueda!! Futuro DT de la selección Colombia🇨🇴 pic.twitter.com/L4XKq9UitP — Juan Camilo (@JuanMarula) November 19, 2020

@AlargueCaracol @stevenarce @julisalazarmeza @EugenioBaena Paguemos la multa del profe Rueda en Chile y lo traemos para Colombia. También paguemos la salida de Queiroz.

Con las ganancias de la reventa al por mayor de boletería- FedeFútbol, nos alcanza y sobra....Ramón — JESGOSA (@aureliobabiloni) November 21, 2020

Lo bueno de esta fecha es que echan a Rueda de Chile y lo contrata Colombia. Bienvenido profe! — Gerardo Rueda Arteta (@Jerrylavoz) November 17, 2020