Hinchas chilenos le dan con todo a Guardiola por elegir a Ederson sobre Bravo

El golero brasilero tuvo una floja actuación en la eliminación del City.

El DT de Manchester City, Josep Guardiola, recibió una lluvia de críticas en redes sociales por dejar en la banca al portero chileno Claudio Bravo ante Olympique Lyon en cuartos de la Champions, tras optar por el meta brasileño Ederson para la titularidad.

Los hinchas chilenos lo recriminaron en Twitter por elegir a Ederson de menos experiencia que Bravo, quien tuvo un bajo desmpeño y cometió un grosero error en el último gol de los franceses, luego de que Moussa Dembélé aprovechara un rebote que dio en el área chica y decretara el 3-1 definitivo.

fuck ederson, even claudio bravo would done a better job