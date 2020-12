Hinchas chilenos divididos con el nombre de Pellegrini como candidato a la Roja

Desde Colombia aseguran que Reinaldo Rueda será el nuevo DT de la selección cafetalera.

Pellegrini no lo está pasando bien con el Real Sociedad, la prensa y los hichas lo están criticando por su desempeño, el ex DT de River se defiende:

"Ha sido una semana, por supuesto, incómoda cuando los resultados no son los que uno espera. Pero es parte de nuestro deporte, cambiante, por eso el fútbol es el deporte más grande. Convencido en el trabajo que uno hace, para modificarlo o en qué línea debe continuar".

"Cuando los partidos se pierden, la experiencia como técnico es que no todo es negativo. Análisis individual, colectivo. Lo importante es no caer en estados anímicos negativos, que puede venir fantasmas de temporadas anteriores. Tener la confianza de que este equipo hizo buenos partidos, a excepción de estos últimos. Tener tranquilidad. Le pasa a todos los equipos", aseveró el Ingeniero a Estadio Deportivo.

Los hinchas chilenos ya se ponen en el lugar de quedar sin DT para la roja de todos, es por eso que el nombre Pellegrini, Bielsa y Sampaoli suena fuerte en las redes sociales.

Pellegrini no, no quiere. El siempre ha dicho que no le gusta dirigir 3 veces al año. En Chile no hay dt acorde a alexis, bravo, vidal. Vamos al fracaso seguro