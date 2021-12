Hinchas chilenas se sacaron selfie con Ben Brereton en Londres

Hinchas chilenas dijeron presente en Inglaterra, antes del duelo ante Bournemouth, el delantero nacional recibió el cariño de unas fanáticas que lo esperaban a la salida del bus que traía al plantel del Blackburn Rovers.

Previo a este duelo que terminó 2-0 a favor del Blackburn, 'Big Ben' compartió con un grupo de chilenas que esperaban su llegada al estadio Dean Court.

El delantero de la Roja de todos, muy amablemente se acercó a ellas para darle su autógrafo y hasta se sacaron una selfie. Posteriormente, el atacante se reintegró a sus compañeros mientras las fanáticas le gritaban: "te amamos".

The lads are here. 😄



🇨🇱 @benbreo is greeted by some special supporters!#BOUvROV | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/gssi3utGEt