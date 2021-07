Hinchas azules se manifestaron en las distintas plataformas digitales cuando supieron la noticia que quiere remecer el mercado de fichajes del segundo semestre.

Cuando restan pocos días para que se abra el mercado de transferencias en nuesto país, Universidad de Chile sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador y además ya comienzan a sonar varios nombres para aribar al CDA.

Según informa El Mercurio, "los azules buscarán cuatro refuerzos y serán: Un lateral, un extremo izquierdo, un volante mixto y un lateral, este último para que compita en el puesto con Yonathan Andía".

El mismo matutino ante mencionado asegura que un nombre que surgió para reforzar a la U la próxima temporada es el de Junior Fernandes, delantero que actualmente se encuentra libre tras haber finalizado su vínculo con Basaksehir de Estambul.

La publicación asegura que Azul Azul "se contactó con los agentes de Fernandes" y que la opción "si bien no es fácil, no está descartada".

No soy partidario del futbol homenaje, pero ese incomprobable humo de que el ex jugador (?) Junior Fernandes volvería la U me prendió.

En una de esas Junior se acuerda de jugar a la pelota en la premier chilensis uno nunca sabe ah, venga nomaa