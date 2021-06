Hinchas atacaron a Martín Lasarte por no poner a Brereton ante Bolivia

Los tuiteros se lanzaron con todo en contra del DT de la Roja de todos.

"Es muy difícil decir que se complica la clasificatoria. Por decirlo de una manera fácil, quizás hubiera sido mejor perder con Argentina y ganar hoy. El fútbol tiene esas cosas, no nos queda otra que seguir trabajando", dijo Lasarte en la rueda de prensa posterior al partido.

En la misma línea, explicó que "hoy era importante ganar, hicimos todo para hacerlo, pero el fútbol es lo que es y no lo que nos gustaría. Tenemos que seguir mejorando, materializar las opciones que generamos y tratar de afiatar detalles para que no ocurra lo que pasó hoy".

"Desde un inicio comenté que el objetivo es la eliminatoria e ir al mundial. No significa tomar la Copa América de forma banal, pero lo usaremos como herramienta para consolidar a jugadores más jóvenes. Esto lo haremos de forma mixta, con jugadores de recorrido y experiencia, y otros jóvenes, que necesitan esa formación a la hora de competir", sentenció.

Los tuiteros explotaron en las redes sociales:

Que injusto fue Lasarte con Brereton.



Lo trae desde Inglaterra para tenerlo sentado en la banca.



Creo que Ben pudo aportar mucho, sobre todo en un partido donde se tiraban centros sin parar. Pero bueno... — Julian. (@juuuliaaaaan) June 9, 2021

Llamo a Brereton para puro vender humo — Juan (@Candongazo_) June 9, 2021

de que sirve convocar a un delantero como Ben Brereton, que juega en una de las ligas más competitivas aún siendo una segunda división y no lo colocas en un partido que tenía todo para el🤦🏻‍♂️ no entiendo tus cambios Lasarte #VamosChile — SoyCarlangas_ (@CarlosAVR4) June 9, 2021

Yo le pediría disculpas al Ben Brereton por traerlo a ver este nivel de callamperismo — Tommy_Larr. (@Tomas_Ign_) June 9, 2021

Por como se esta dando el partido, esta pintado para Brereton. — AlboLocura ⚪⚫ PIZARRONETA (@CamiloMartn3) June 9, 2021

En respuesta a @Robertfloyd1974No, no jugo mal. Pero nos falta ese pepero, ese 9 que le tiras el ladrillo y sale. No se porque no puso a Brereton, pero quizas huubiese sido interesante Larrondo