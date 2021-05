Hinchas argentinos piden que se haga la Copa América para que Messi la gane

Este miércoles desde la Conmebol emitieron un comunicado confirmando una reunión entre el Gobierno argentino y la Conmebol en la que se expusieron los protocolos sanitarios para poder realizar la Copa América en en tierras trasandinas.

“El gobierno argentino presentó a la CONMEBOL un estricto protocolo para que se realice la CONMEBOL Copa América 2021 en el país”, informaron.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, le expuso los protocolos a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

“Se evaluaron los aspectos organizativos y logísticos -con la eventual habilitación de sedes adicionales- y todo lo concerniente a los protocolos sanitarios”, aseguraron.

“El análisis de la disputa de esta CONMEBOL Copa América y sus protocolos sanitarios para que se pueda organizar en el país quedará bajo el riguroso estudio de funcionarios del Ministerio de Salud de la República Argentina”, finalizaron desde el ente rector del fútbol sudamericano.

Los fanáticos sueñan con la Copa para la Pulga.

si con toda esta situación se hace la copa america acá y no roban para que la gane messi me mato, argentina ex país