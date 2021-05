Hinchas argentinos lamentan cambio de sede de la Copa América

Las redes sociales explotaron con comentarios tras la noticia.

Ya es oficial: la Conmebol decidió suspender la Copa América en Argentina y ahora analiza ofertas de otros países que mostraron interés en ser sede del torneo continental que ya se había quedado sin la sde de Colombia. ¿Será Chile el indicado?

"La CONMEBOL informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La CONMEBOL analiza la oferta de otros países para albergar el torneo continental", informaron en Twitter:

No hay asado, no hay vacunas, no hay trabajo y tampoco hay Copa America pic.twitter.com/ygKyuAjxc9