Hinchas alucinaron con el gran nivel de Alexis Sánchez en el Inter

Los fanáticos disfrutaron con el gol y el gran momento que vive el chileno.

Alexis Sánchez tuvo una destacada actuación en la victoria de Inter de Milán por 3-0 ante Genoa y nuevamente se llevó importantes elogios de la prensa italiana y de los hinchas del Inter que no se explican la ausencia del chileno en el inicio del encuentro.

Su entrenador Antonio Conte también tuvo palabras para el delantero: "Tener una alternativa en ataque es importante. Un jugador que nos aporte soluciones. Espero que el club pueda resolver el problema de Alexis Sánchez porque su presencia es fundamental", señaló en conferencia de prensa. Los hinchas reaccionaron en las redes :

Me da gusto que Alexis Sánchez esta teniendo un muy buen nivel, mucho talento

Alexis Sánchez no puede ser suplente en el Inter ahora mismo. No es que cada vez que salga "solo" dé goles y asistencias, es que da un cambio de ritmo y un sentido al equipo que no se lo da otro jugador ahora mismo.



