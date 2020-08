Hinchas alucinan con palabras de Vidal a favor del Barcelona

El volante habló en la conferencia de prensa previa al choque de Barcelona ante Bayern Múnich, por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El formado en Colo-Colo le mandó un mensaje al equipo alemán: “somos el mejor equipo del mundo y queremos demostrarlo. Quizás no lo reflejamos en el campo y perdimos la liga española, pero tenemos a Leo (Messi), a los mejores jugadores y queremos demostrarlo”.

Pero no se quedo ahí, porque aprovechó la oportunidad y le mandó un recado a sus ex compañeros: “Mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino contra el mejor equipo del mundo, el Barcelona”.

Los hinchas del equipo español aplaudieron las declaraciones de Vidal:

arturo vidal en mi equipo siempre un ganador q las lucha todas los alemanes van de creidos y esa liga es un chiste

Que se prepare el Bayern, después de las declaraciones de Arturo Vidal en el día de hoy, estoy seguro de que el equipo mañana va a darlo todo.

Arturo Vidal siempre en mi equipo.



pic.twitter.com/vrTteBOQdu — Alex🐔 (@RPalexMlg) August 13, 2020

Grandísima RDP de Arturo Vidal. Nunca tenemos que olvidar que somos el Barça, mañana a darlo todo los 90 min. 💪🏻