Hinchas de Colo-Colo se ilusionan con el posible arribo de Moreno Martins

Hinchas albos se lanzaron con todo a las redes sociales para mostrar su deseo de ver al delantero boliviano de 34 años en Pedreros.

El periodista de RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera aprueba el posibe arribo: “uno puede hacer una excepción tratándose de Marcelo Moreno Martins. Es uno de los mejores delanteros del fútbol sudamericano, con una trayectoria larga en Brasil”.

“Si está al alcance de la mano, es una oportunidad de mercado. Si fuera un club chileno, no solo Colo Colo, y está tan a la mano, no lo dejaría pasar”, agregó.

Para cerrar, el comentarista sostuvo que “si fuera el presidente de Colo Colo y estuviese en la comisión fútbol del club, me lo traigo, aunque tenga 34 años. Acá los objetivos son en distintas etapas, a inmediato, mediano y largo plazo. Acá me parece que Colo Colo si tiene la oportunidad de traer a un jugador consolidado, debería tomarla”.

Si llega Moreno Martins al Colo lo bautizaremos como Chokito Martins, todo muy inclusivo. — Yaritza Flores (@Yfloresriveras) July 22, 2021

Si llega Moreno Martins, va a hacer goles hasta con el tobillo.

En la selección boliviana le tiran puros zapallos y los transforma en ensalada. — Carlos Andrés! (@exleguleyo64) July 21, 2021

Gustavo Quinteros espera contactar personalmente a Moreno Martins, algo que ya avisó a Blanco y Negro para poder acercarse humanamente al jugador, retomar el contacto que ya tuvieron cuando coincidieron en la selección boliviana y, entre otras cosas, explicarle parte del proyecto pic.twitter.com/CDRCGGZuEp — Rick and Martin | PIZARRONETA (@CamiloMart3n) July 22, 2021

Moreno Martins sigue a Colo-Colo en instagram 👀👀✅⚪⚫🔥 pic.twitter.com/0h8d1D2oGk — BenzoDelColo⚪⚫ (@BenzoAlbo) July 22, 2021

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.