Hinchas albos ya no quieren ver más a Branco Provoste en Colo-Colo

Los colocolinos se fueron con todo en contra del formado en Macul tras la derrota ante Iquique por 0-2.

El equipo popular volvió a caer este sábado en el Estadio Monumental. En esta ocasión la derrota fue ante Deportes Iquique, quienes se impusieron con solvencia ante los albos por 2-0.

El Cacique definitivamente no encuentra la fórmula para ganar en el Campeonato Nacional y sigue metido bien en el fondo de la tabla, superando por solo dos unidades a Deportes La Serena.

Quinteros dispuso un medicampo plagado de "canteranos", Soto, Suazo y Provoste, este último tuvo un partido para el olvido, los hinchas perdieron la paciencia con el volante albo:

PROVOSTE CULIAO PENSAR QUE LLEGAS A CASA Y TE RECIBE ELLA... NO TE LO MERECES MALO CULIAO CONCHETUMARE.

Lo que más me dolió del partido de hoy fue Provoste, un cabro de casa que sabe lo que es luchar por llegar al primer equipo, que ha tenido muchas oportunidades y no ha demostrado nada ¿alguien me puede decir a que o de que juega Provoste?