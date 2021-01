Hinchas albos se emocionan con gesto de Mirko Jozic en partido de Colo-Colo

Las redes sociales se llenaron con comentarios a favor del estratega más exitoso en la historia del Cacique.

Nadie está ajeno a la pésima campaña de los albos, el peligro por descender tiene preocupados a ex jugadores y referentes del club.

El técnico Campeón de América en 1991, no se pierde detalle alguno de la actualidad del club y buscó una forma para ver al equipo chileno ante Antofagasta.

El registro fue subido al Instagram de su hija Lana en redes sociales. “¡Vamos Colo Colo! Cuando no se puede de otra forma se ve el partido como podemos”

LOS HINCHAS SE EMOCIONARON CON LA POSTAL:

Colo-Colo's Copa Libertadores winning coach Mirko Jozic watching our game from Croatia.



I'm crying and you are also crying. pic.twitter.com/sCRi6Fcwr2