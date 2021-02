Hinchas albos reaccionan a la posible salida de Iván Morales

Los colocolinos se manifestaron en las distintas plataformas digitales.

El delantero de Colo Colo Iván Morales ha sido titular gracias a Gustavo Quinteros y al bajo niveld de los otros delanteros de los albos, el formado en Macul estaría en los planes de un club de Argentina, desde Huracán preguntaron por el "Tanquecito".

Alejando Nadur, presidente del equipo trasandino, comentó respecto a la opción en Radio Colonia de Argentina que "tiene 21 años veremos, no está descartado".

El ex seleccionado sub 20 esta temporada ha disputado 11 partidos y ha marcado un gol. Los hinchas ya no le tiene fe al canterano, ya que aseguran ha tenido innumerables oportuniades en el club popular.

