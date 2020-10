Hinchas albos piden la salida inmediata de Leo Valencia del club

El volante sigue teniendo pésimos partidos con la camiseta del equipo popular.

No hay caso., Colo Colo volvió a caer este sábado en el Estadio Monumental. En esta oportunidad, la derrota fue ante Deportes Iquique, quienes se impusieron con tranquilidad ante los albos por 2-0.

Gustavo Quinteros no encuentra la fórmula para sumar de a tres en el Campeonato Nacional y sigue metido bien en el fondo de la tabla, superando por solo dos unidades a Deportes La Serena, que son los colistas exclusivos del torneo.

Los goles de los "Dragones Celestes" fueron por medio de Orellana en el 13′ y después a través de Huanca a los 25′.

#VamosColoColo Leo Valencia la ctm, no corre, no mete, no hace nada...

Señor Quinteros: Leonardo Valencia no puede seguir sumando minutos en Colo Colo. Por favor basta de darle oportunidades a un jugador que no siente la camiseta, que no da un pase con intención y que no representa los valores de nuestra camiseta. #ColoColoIquiquexCDF #ColoColo