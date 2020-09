Hinchas albos piden la salida de Gualberto Jara tras derrota ante Peñarol

El entrenador interino no pude levantar el luego del plantel del Cacique.

"Estamos tratando por todos los medio en mejorar el rendimiento individual y colectivo. Creo que estábamos haciendo un buen partido en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, con dos golazos ellos consiguieron esa diferencia. Tratamos de seguir llegando, pero se cerraron bien y no tuvimos opciones", comentó el paraguayo.

Jara rescató que los albos empezaron bien en el primer tiempo y "jugamos mucho en campo rival, pero una distracción nos costó el primer gol y tuvimos que remar contra el resultado".

En la misma línea, indicó que "tuvimos situaciones que no fueron claras, pero llegamos. Nos cuesta, porque ese traslado de defensa a la zona rival es cuando cometemos errores, nos apresuramos. Perdemos precisión. Hoy creo que íbamos mejorando hasta los goles".

Finalmente, explicó la decisión de usar al volante César Fuentes como defensa, dejando al juvenil Jeyson Rojas en la banca.

"Optamos por la experiencia, en un partido difícil ante un rival copero, para darle más seguridad defensiva en base a la experiencia. No podemos tampoco lanzar a un chico en un partido de estas características. César respondió, pero no conseguimos el resultado que esperábamos", sentenció.

Los hinchas piden su salida:

Lo peor es que Gualberto, siendo el DT de la sub 19, no le da la oportunidad a ningún cabro por último para que se muestre. No tiene cara para volver a ser DT de inferiores alguna vez