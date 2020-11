Hinchas albos piden la salida de Gabriel Suazo del equipo

Los colocolinos se aburrieron del canterano tras la derrota de Colo-Colo ante Curicó Unido.

Los torteros vencieron a domicilio al Cacique por 2-0, en un partido que volvió a enfurecer a los hinchas que vieron como los jugadores cada día juegan peor.

En estos momentos el Cacique está en zona de descenso directo y demostrando un juego que los tiene cada día más cerca de la B.

Deportes La Serena está arriba de Colo Colo con 18 unidades y un poco más arriba O'Higgins con 21 puntos, Palestino y Coquimbo Unido con 22.

Los fanáticos del cuadro popular se lanzaron con todo en contra de Gabriel Suazo por su bajo cometido:

Gabriel Suazo es un peligro para @colocolo



-No genera.

-No quita (solo 5 hoy)

-Fisicamente no aguanta 90’

-Pierde muchos balones en la salida (hoy 19‼️) especialmente cuando el equipo esta jugado buscando resultado.



Por mucho tiempo jugó x el cupo sub21



No da para mas. https://t.co/rfPltRT7wT