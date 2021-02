Hinchas albos piden la salida de Aníbal de Mosa tras palabras de Paredes

El ex goleador de Colo-Colo aseguró que Mosa lo despidió por teléfono.

"La alegría de salvar la categoría me duró menos de 12 horas. Al día siguiente me llama Aníbal Mosa por teléfono. Había estado con él el día anterior dándonos un abrazo, la mano y me llama al otro día, que tenía que estar a las 12 en el club. Le digo que estaba fuera de Santiago”, empezó explicando el goleador en Mega.

"Al rato me llama Aníbal Mosa y me dice ‘Esteban, te estaba esperando acá en la oficina, se acaba de ir Julio Barroso’. Le dije que no estaba en Santiago. ‘Ah bueno, ya que no estás en Santiago te lo digo por teléfono: el directorio decidió no renovarle a nueve jugadores y entre ellos estás tú, te lo tengo que decir por esta vía, por teléfono’. Ahí quedo paralizado y le digo que no se preocupe. También me ofrece que yo sea embajador, más adelante director deportivo, pero yo quería jugar hasta fin de año. La vida sigue”.

“Conversamos antes y me había dicho que lo que yo decidiera iba a tener las puertas abiertas. Me sorprendió, me dolió, no fue la forma adecuada de decírmelo. Me hubiera quedado sin jugar, él sabe lo que siento por Colo Colo”, añadió el Tanque.

“¿Quién me sacó? No sé. Me dicen que fue unánime, que todo el directorio votó en contra. Y yo le digo ‘usted siempre tuvo cinco votos’, ¿por qué ahora no los tiene?…”, expicó

Los hinchas se fueron con todo en contra del Presidente de ByN:

Empresario de izquierda despide a ídolo del club por teléfono.#Paredes pic.twitter.com/Y1u1spDInO — Alejandro Cortés (@ascortes) February 24, 2021

El ego y las ganas de figurar de mosa son mas grandes que sus ganas que a COLO COLO le vaya bien, la lucha de poder dentro del directorio evita que tengamos un proyecto deportivo real — #sontodoloqueNOqueremosser! (@maxriito) February 24, 2021

Mientras ese mosa siga al frente de colo colo no vamos a tener ningún avance como club,miren como despide a paredes con tal de seguir al mando y q no lo sacaran casi ir a la “ b”recibió órdenes callado y saca a paredes amariconadamente. Hay q sacar a este ql ahora! — Mario Ahumada C. (@maac930) February 24, 2021

Claramente #Mosa no entendió NADA! hay una desconexión total entre hinchas, jugadores y dirigentes. Estaban Efraín Paredes Quintanilla no merecía haber sido desvinculado de esa manera, mas si es nuestro ídolo y máximo artillero. Fuera la mafia B$N ⚪️⚫️ @ColoColo @CSDColoColo — 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐢𝐬’ 🦦 (@enriquealexis_) February 24, 2021