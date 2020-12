Hinchas albos piden la renuncia de Mayne-Nicholls tras sus dichos sobre eventual descenso

El ex Presidente de la ANFP conversó con DirectTv y dejó la escoba con sus declaraciones.

El dirigente estuvo invitado al programa Más que Fútbol de Directv donde se refirió a la posibilidad de descender. “No hay un plan de contingencia. Como vamos a hacerlo si tenemos la seguridad de que no va a pasar”, aseguró.

Ante las implicancias que traería el posible descenso. Juan Cristobal Guarello señaló. “Si Colo Colo desciende hasta en La Moneda van a empezar a temblar”, encontrando respuesta en el vicepresidente de Blanco y Negro.

"No perdamos en su justa medida lo que es el fútbol, no lo llevemos a una dimensión más allá, porque eso trae como consecuencia reacciones poco afortunadas de terceros cuya vivencia la basan en lo que escuchan de la gente que más opina, etc. Si a nosotros no nos toca jugar un año en primera división, nos trae una serie de problemas financieros y económicos. De que trae problemas trae, pero no es el fin del mundo tampoco, como para que en La Moneda vayan a temblar, por favor, el país tiene problemas mucho más grandes que la campaña deportiva de Colo Colo”.

Sobre la salida de Marcelo Espina, explicó que: “No esperaba esas declaraciones para nada, no sé si los tiempos fueron los adecuados, Si tengo algo que comentarle, tomo el teléfono y hablamos, no se me ocurriría hacerle un comentario de ese tipo en un medio de comunicación, menos con un tipo que trabajé gratamente”.

También tuvo palabras para los errores de ByN: "Hubo errores. Siempre el adoptar posiciones tan rígidas trae problemas, nos faltó flexibilidad. Pero también creo que habríamos llegado a un acuerdo sin la intervención de terceros, de la Dirección del Trabajo, que están acostumbrados a las crisis de los sindicatos, y este caso era distinto”.

Los hinhcas quieren que se vaya de Colo-Colo:

Oye @MayneNicholls estay en Colo-Colo conchetumadre no en cualquier equipo. Deberías irte cagando del club después de las declaraciones mediocres del día. 🤡🤡🤡 Hace rato que estay de adorno. — Oscar_AF (@oscvr_r) December 29, 2020

Puede haber personas tan descriteriadas como harold mayne nicholls no se da cuenta que si el colo baja el desastre a nivel pais es gravisimo — Franco Giannetti Flores (@FrancoGiannet11) December 29, 2020

Harold Mayne-Nicholls lleva más de 14 años trabajando bajo la costilla del "yo traje a Bielsa". Lamentablemente en este país traer aquel DT te eleva a la categoría de Dios. El verdadero futbolero que sigue la contingencia de los clubes sabe que sus gestiones han sido desastrosas — ⚽ Al10 ⚽ (@Al10Los90) December 29, 2020

Harold Mayne Nicholls debe renunciar! Indolente qlo, no sabe donde mierda está parado y que puesto está desempeñando. — CarlosEscobarOlguín (@cescobarolguin) December 29, 2020