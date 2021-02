Los colocolinos no dan más de angustia por la mala gestión de ByN que tiene al Cacique a un partido de la B.

Los albos están en el peor momento de su historia por la paupérrima adminsitración de Mosa y compañia, el empresario es el blanco de la críticas del hincha del cuadro popular.

Aníbal Mosa sufrió todo el partido de Colo Colo ante O'Higgins, celebrando con todo el primer gol de los albos y demostrando una desolación plena en el penal que le otorgó el empate a los rancagüinos en el último minuto del partido. Mosa y Vial son los principales responsables de la crisis y los fanáticos están furiosos con el presidente de la institución más popular de Chile.

Yo siento rabia; mucha indignación contra la dirigencia de Colo Colo; Anibal Mosa y Cia propiciaron la situación que el club está viviendo y más aún, no dan la cara. Una verguenza. https://t.co/OLnXoyAML2

Pase lo que pase el miércoles. Aníbal Mosa, Harold Mayne Nicholls y Gustavo Quinteros no pueden seguir en Colo Colo. Principales responsables del peor Colo Colo de la historia.

Pase lo que pase Anibal Mosa debe irse de una vez por todas de Colo Colo ya no da para más si bajamos a la B debe ser un nuevo club de los jugadores el que quiera estar y bancarse el momento bien el que no se va no más esto es para grandes