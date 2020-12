Hinchas albos piden la llegada de Lucho Mena a Colo-Colo

Los colocolinos se aburrieron de Gustavo Quinteros tras la dura derrota ante Deportes La Serena.

Colo Colo no sale de su crisis y, tras perder ante La Serena (y el triunfo de O’Higgins sobre Huachipato), quedó más hundido que antes en el fondo de la tabla, ahora a cinco puntos del nuevo penúltimo clasificado, Coquimbo Unido.

"Hemos estado haciendo actividades, charlas con profesionales. Necesitamos un coaching. Estamos trabajando en eso. Para tener a alguien que nos pueda cambiar el pensamiento. Acá ningún jugador está acostumbrado a pelear el descenso. Este año fue fatal para la institución", comentó el propio Quinteros en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante los Papayeros.

"Nos está preocupando un montón el juego. En la adversidad, nuestro juego es totalmente negativo", se quejó igualmente el adiestrador. "No tenemos claridad, no tenemos buen pase, no terminamos bien la jugada, los centros siempre son al rival. La situación hace que no podamos decidir bien", remarcó. Y sentenció: "No queda otra que seguir trabajando, mejorando en el trabajo, hablando mucho con cada uno. De todas maneras, depende de nosotros sacar esto adelante", aseveró el estratega.

Los hinchas del Cacique piden al multicampeón como nuevo DT:

Escuchar hablar a Quinteros ayer fue un asco, no hubo critica, no hubo atisbo de reprimenda...solo se ve que sigue con el mismo verso. Que se vaya, que siga Lucho Mena por ultimo sera alguien que siente el.escudo y luchara hasta el final, Quinteros ya esta "entregado" #ColoColo — Pancho_WHO (@Pancho_Who) December 9, 2020

Que le pasen el equipo a Lucho Mena!!!

Pero ya!!!!! — Picando desde atrás (@chaovalencia) December 9, 2020

Lucho Mena que pare un equipo de él, ya que los del primer equipo no le ganan ni a tricolor de paine🖕 — Sergio (@extremesnake) December 9, 2020

Tengo una pena enorme, muchos no entienden, hago un llamado a los jugadores, ColoColo es Chile!

Si no se la pueden, sean dignos ahora y váyanse!

El pueblo sufre!

Mosa....se digno y ya no más Quinteros, que Luchó Mena sea el DT!#VamosColoColo — Wilson Toro (@wilsontoro) December 9, 2020

Si fuera por mi, el próximo partido lo dirige Lucho Mena y que los titulares sean Falcon más 10 juveniles. Total, ya estamos en la B. — Hincha de 🅱️olo-🅱️olo (@Lorenzo_CortesC) December 9, 2020