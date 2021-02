Hinchas albos le dieron con todo a Mouche por bajo rendimiento ante Iquique

El trasandino viene de una serie de partidos malos tras conocerse su posible salida de Colo-Colo

Albos y Celestes empataron sin goles en un pálido duelo en el norte de Chile, el local fue superior al equipo de Gustavo Quinteros.

Los hinchas albos se fueron con todo en contra de el ex Boca por su falta de actitud en la cancha. "Mouche, deberían castigarlo y no jugar más, en ese puesto poner un sub 20 o 23, o hasta un sub 17 de seguro jugaría más", fue uno de los comentarios en su contra.

Con este empate los 'Dragones Celestes' siguen penúltimos en el Campeonato Nacional 2020 y colistas en la tabla ponderada.

Por su parte, el 'Cacique' no se despega de la incómoda posición 16 de la tabla de posiciones, por lo que deberá jugar dos finales más para no perder la categoría.

MIRA ACÁ LOS COMENTARIOS:

Otro partido bajo d Pablo Mouche, NO HACE NADA. Morales sigue sin aprovechar las oportunidades que le da el dt. Lastima que no tenemos jugadores que puedan remplazar a estos — Ignacio Llanos (@uncolocolino22) February 7, 2021

PABLO MOUCHE ES ENTRAR CON UNO MENOS DIOSITO QUERIDO!!!!!!!!!!!!!!! — Felipe Silva (@maaximunn) February 7, 2021

Que horrible que eres Pablo Mouche — Gabriel Alonso, igual que el horrible Suazo (@Ghurtadoab) February 7, 2021

Sigo sin entender que es lo que le ve Gustavo quinteros a ese displicente de Pablo mouche, no entiendo que hace para seguir siendo titular 😫😫 es un veeeerde #colocolo #IquiqueColoColoxTNTSports — Matías Maulén Godoy (@matiasmaulen7) February 7, 2021

Mouche si no le llega no la pide, chao con este wn #VamosColoColo — Rody (@rodrigobarria91) February 7, 2021

Al menos no perdimos. CHAO MOUCHE NUNCA MÁS WEÓN BASTA #VamosColoColo — Alejandro (@alejoale75) February 7, 2021

Chao Mouche su buena pata en la raja y que Mossa compre a Solari. — Arturo herrera (@Arturoh03286560) January 31, 2021