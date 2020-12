Juan Tagle encendió las redes sociales con una imagen de un supuesto penal a favor de la UC.

Desde Colo-Colo reclamaron una mano de Rebolledo en el área de Los Cruzados, el mismo Gustavo Quinteros lo manifestó en conferencia de prensa:

“Me voy a poner a campaña para recopilar todas las jugadas y guardarlas. Me tengo que defender, tengo que defender el trabajo. Hay algo rarísimo. No puede ser, lo vieron los jugadores, lo vieron todos. Esto está mal. Por lo menos revisen, si le pegó o no en la mano. Tampoco entiendo cuáles son penal y no cuando pega en la mano. Ni las revisan. Me tiene preocupado”, disparó el DT albo.

Pero desde los locales también pidieron penal a favor de la Franja, una jugada en donde Barroso toma a Valencia que el árbitro desestimó.

Los hinchas albos le dieron con todo a Juan Tagle tras subir la foto del supuesto penal del defensa albo:

Llorón conchetumare... Y viste la mano en tu área ??? .

No pudiste ganarle al colista saco de wea. — Carlos Gallardo Olivares (@Carlos26ene78) December 20, 2020

Pone la mano de Rebolledo en el área también Care hueon — Edu Robledo Goodman (@JulioArguelles_) December 19, 2020