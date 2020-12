Hinchas albos insultan a presidente de Audax Italiano por atacar a Colo-Colo

El mandamás recibió múltiples mensajes en su contra tras un polémico tuit.

El Presidente del cuadro itálico explotó por Twitter cuando se enteró que el duelo entre Colo Colo y Unión La Calera fue suspendido por razones sanitarias y comentó que "comenzó la ‘operación salvataje’ a Colo Colo. Sería bueno que la Comisión Médica diera las razones… ¿o no fue la comisión médica?".

Según Lorenzo Antillo esta medida beneficia al equipo de Gustavo Quinteros en su lucha por manteber la categoría, ya que duda que exista una real interferencia de la comisión médica para aplazar el encuentro.

Los albos venían de ganarle a Unión Española y además empataron ante ls UC, y esta susupensión le afecta por el tema de perder ritmo competitivo.

MIRA ACÁ EL ATAQUE DE LOS HINCHAS:

Estamos últimos, viejo culiao. Si no jugamos no podemos salir del fondo. Nos conviene que Calera juegue con los jugadores de la sub 12, no que suspendan el partido.