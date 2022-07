Hinchas albos hacen pebre el desempeño de Matías Zaldivia

Colo-Colo perdió por 4-1 ante Inter de Porto Alegre y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2022.

El cuadro popular quedó fuera de la Copa Sudamericana 2022 y lo hizo de la peor manera: goleado y lleno de errores grupales e individuales. En una paupérrima actuación que sólo contó con destellos durante el primer tiempo, perdió 4-1 contra un contundente Internacional de Porto Alegre.

La llave estuvo 3-0 a favor de los albos, pero los errores defensivos terminaron pasando la cuenta en e l equipo chileno.

Una desinteligencia de la defensa alba que derivó en un mal despeje de Matías Zaldivia le permitió a Alan Patrick establecer el 1-1 (28'). Cuatro minutos después, otro flojo rechazo -esta vez de Maximiliano Falcón- fue aprovechado por Edernílson.

LAS REDES SOCIALES EXPLOTARON EN CONTRA DE ZALDIVIA:

bueno y que Zaldivia no siga pasando piola, se tiene que ir a fin de año sí o sí

Con el Partido de ayer e incluso solo pensando en el Torneo local, ByN tiene que traer un central. Zaldivia ya no dio el ancho y no podemos tener solo una dupla de centrales como Amor y Falcón. Si no confía en Gutiérrez, que traiga otro Central. #vamoscolocolo