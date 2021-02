Hinchas albos hacen pebre a ByN por despedir a Barroso de Colo-Colo

Los colocolinos están muy molestos por la salida del defensa trasandino.

Barroso estaba en la lista de los "cortados" por Blanco y Negro, el zaguero fue uno de los mejores del Cacique en la lucha por no descender.

El "Almirante" es un referente dentro del camarín y uno de los mejores centrales extranjeros que han vestido la camiseta del cuadro Popular.

"¡Gracias por todo, Almirante! Repasamos los mejores momentos del gran Julio Barroso con la camiseta del Cacique. Gracias por todos estos años de entrega y compromiso. Por siempre en nuestros corazones", añadieron en la descripción del video.

Los hinchas se enojaron en las redes:

Barroso ídolo, no tenía porqué terminar así, dejaste la vida siempre que te vi jugar, las malas gestiones de #BlancoyNegro siguen y no paran, esta no es la forma de tratar a nuestros ídolos pic.twitter.com/LAl6Og8fSw