Hinchas albos furiosos con Esteban Pavez por no volver a Colo-Colo

Los fanáticos le reclamaron su falta de compromiso con el equipo que lo formó.

El Cacique está inmerso en una profunda crisis, el equipo de Gustavo Quinteros está en el fondo de la tabla de colocaciones. Es por eso que se esperaba la llegada de refuerzos al Monumental, pero finalmente sólo llegaron dos incorporaciones.

“Los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir porque tenían contrato en sus clubes, son carísimos y algún otro que pudo llegar estando libre optaron por arreglar en otros lados”, explico el estratega de los albos.

"Contábamos con 2 refuerzos y no se pudo dar. Uno arregló en México y otro no salió del club. A mí me consta que el club hizo todos los esfuerzos y los jugadores eligieron otro lugar o no pudieron salir", agregó.



El mismo Quinteros reconoció que varios jugadores no quisieron llegar a Pedreros por un tema económico, los hinchas apuntar a Esteban Pavez que finalmente recaló en los Xolos de México.

Así que esteban pavez fue el que no quiso venir a colo colo? Bueno así sabemos quién es ama a colo colo y quien solo juega por colo colo por plata — Andres Pavez!!★ (@MagoPavez) November 25, 2020

Esteban Pavéz no quiso venir ayudar. — Newen (@DexterRodrigo80) November 25, 2020

por el pico Esteban Pavez definitivamente un weon más qué pasó por Colo-Colo y que el "amor a la camiseta" es pa la pura galería — Iñaki (@delcoloctm) November 25, 2020

Dos veces huevió el maricón de Esteban Pavez para irse de Colo-Colo a forrarse y ahora no quiso volver — Myron Gains (@MyronGains1) November 25, 2020

El Mati sea como sea, juegue como juegue pero llegó, se bajó mucho el sueldo y está ahí, eso es lo que uno agradece de verdad, no las publicaciones en https://t.co/Ty5VmaU5mF como el vende humo de Esteban pavez.

Con hechos se demuestra — Ne🅱️ro cuma (@kalulismo) November 24, 2020

Paremos con el sentimentalismo. Si Esteban Pavez no quiso venir, filo con el culiao no mas. Si tampoco nos estamos perdiendo a Kanté o a De Jong. Sólo queda apoyar a los que quieren venir en éste mal momento (Falcón - Jara) — Omar Andrés (@omar_andresvp) November 24, 2020