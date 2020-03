Hinchas albos extrañaron a Agustín Orión tras error de Brayan Cortés

Los fanáticos albos aseguraron extrañar al ex golero deBoca y Colo-Colo.

Brayan Cortés tuvo un pésimo partido en el estadio Félix Capriles. El golero tuvo responsabilidad directa en el primer gol de Jorge Wilstermann y mucha mala suerte en el 2-0 definitivo para los bolivianos. Finalizado el duelo, el ex iquique hizo un análisis de la dura derrota en Cochabamba:

"Mucha tristeza, fueron errores que marcaron el partido y sólo queda corregirlos, que no pasen más, porque marcan mucha diferencia en esta copa. No pueden volver a ocurrir”, dijo Cortés tras el partido a la transmisión de Fox Sports.

El arquero que fue muy cuestionado por el hincha del Popular tras la derrota, Cortés se refirió al juego dispuesto por la dirección técnica de Gualberto Jara como entrenador interino: “la mayor parte del partido los aguantamos, lo manejamos en el primer tiempo. Se nos escapó por detalles y errores que marcan mucha diferencia”.

Mira acá las reacciones de lo hinchas en twitter:

Orion, tu me escuchas?

Orion, tu me miras?

Orion, di si puedes escuchar

Orion, estas cerca?

Orion, si me escuchas?

Orion, haz que el miedo se vaya de aqui pic.twitter.com/WIUcisDAAW