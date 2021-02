Hinchas albos explotaron de rabia por penal no cobrado ante Cobresal

Los colocolinos se fueron con todo a las plataformas digitales para reclamar.

El Cacique no pudo romper el cero ante los mineros en el Estadio Monumental y empató en un partido que tuvo polémica al final. La igualdad extendió el suspenso por una fecha más en esta temporada. Iquique igualó ante Audax Italiano en el Nacional, por lo que se desaprovechó una oportunidad dorada de sellar la tan ansiada permanencia.

Los dirigios por Gustavo Quinteros tendrán que ir con todo a Rancagua para hacerle frente a O’Higgins y terminar con esta pesadilla para los hinchas.

En la última jugada del duelo, la emoción se trasladó al VAR, donde se reclamó una falta penal sobre Maximiliano Falcón. Sin embargo, el juez desestimó la falta.

No me vengan a webiar con el penal que no cobraron, pa' mi era penal y era... no se discute.

Lo que si se discute es porque chucha Mouche juega de titular, chao.

No nos queda más que dar la vida el sábado #VamosColoColo