Hinchas albos en picada en contra del VAR por penal no cobrado a Colo-Colo

El "Mono" Sánchez derribó a Gabriel Costa en el área y desató la rabia de los fanáticos del cuadro popular.

Corría el minuto 28 cuando el destino del duelo pudo haber cambiado a favor de los locales, pero el árbitro ni siquiera revisó la jugada.

En un entretenido partido, con muchísimos goles y sumamente cambiante, Colo Colo cayó por 5-3 ante Unión Española en el Estadio Monumental, en encuentro que fue válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional.

Con este resultado, Colo Colo se hunde en la tabla con 10 puntos y con el triunfo de La Serena, quedó a solo una unidad de ser el colista exclusivo del Campeonato Nacional.

Los hinchas se volvieron locos en las redes:

Lo veo y me arde la cabeza! @ColoColo @CSDColoColo deben hacer el reclamo formal. Y saber que dijo el Var. Por qué no quisieron ver la jugada. Así como la @ANFPChile pidió el audio a Conmebol. Nosotros queremos escuchar el audio del por qué no se cobró ese claro penal! https://t.co/eM6L0aIQ1f