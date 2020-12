Hinchas albos en llamas por citación de Jorge Valdivia para el partido ante La Serena

Colo-Colo presentó las lista de jugadores disponibles para enfrentar a los "Papayeros".

Los albos se juegan una verdadera final ante el equipo que comanda Humberto Suazo y Jaime Valdés, el cuadro de Quinteros debe ganar para salir del fondo de la tabla de colocaciones.

La llegada de Valdiva al cuadro popular es un envión anímico para los hinchas y el plantel que esperan que el ex Palmerias pueda marcar la diferencia.

"Nosotros hicimos una planificación de siete a diez días de fortalecimiento y preparación física para Jorge Valdivia, para que después de eso pueda sumarse a sus compañeros y tener minutos sin riesgo de lesiones. Lo importante es que él se ponga bien”, señalaba el jueves pasado Quinteros en conferencia de prensa.

Matias Fernandez and Jorge Valdivia both included in Colo-Colo's squad for the first time since 2006.



Their opponents? Deportes La Serena of Humberto Suazo and Jaime Valdes... pic.twitter.com/caiKoaOWEf